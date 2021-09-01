شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3975 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 250 ألف سهم، 12.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 160 ألف سهم، 464.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 148.9 ألف سهم، 9800 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 141.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25875 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 30075 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، توقيع مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك القائم بقيمة 292 مليون دولار و 1,920 مليون جنيه مصري مع تحالف بنوك مصرية ويتكون من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ضامني التغطية ومسوقي التمويل، وانضم إليهم بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسي وضامن لتغطية وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوك مقرضة، تم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حاليًا بنسبة 80% لخط الأمونيا و104% لخط اليوريا، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يوميًا من الأمونيا و 1575 طن يوميًا من اليوريا.