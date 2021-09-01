شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على قيد "اميرالد للتطوير" بسوق الشركات الصغيرة.. وإلغاء "ماكرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على قيد أسهــم شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات برأس مال مصدر قدرة 85 مليون جنيه موزع على ‏‏425 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد ممثلة في 4 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية ‏المصرية (أسهم) سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في ‏‏22 يناير عام 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها، مع عدم التعامل على أسهم ‏الشركة خلال الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن ‏في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من ‏المادة (9) من قواعد القيد ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

وستدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر أي بعد ‏استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل، منوهة إلى أن فترة انتهاء الإعلان يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر.

كما قررت اللجنة، الموافقة على اعتبار قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) كأن لم يكن وما يترتب على ذلك ‏من آثار، لأن الشركة لم تستوفي متطلبات ومعايير وشروط القيد في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار التسجيل كأن لم يكن، على أن يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء.