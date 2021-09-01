شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.74% خلال أغسطس للشهر الثانى على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 11143.80 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 2943.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.47% مغلقًا عند مستوى 3946.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 13505.04 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 31.52% ليغلق عند مستوى 3970.06 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 31.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 733 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.5%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 370.5 مليار جنيه إلى 387.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.9 مليار جنيه إلى 143.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 496.4 مليار جنيه إلى 531.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 101.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 451 مليون ورقة منفذة على 7542 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.19% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.81%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 330.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 21.3 مليار جنيه، بحجم تداول 7.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 664.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 34.3 مليار جنيه بحجم تداول 10 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 994.6 ألف عملية.