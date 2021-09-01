شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء.. 7 أحداث تحسم توجهات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة التى ستؤثر فى مجريات تداول الذهب بالسوق العالمى وفى مصر، الأمر الذى قد يغير من مسار حركة أسعار المعدن النفيس اليوم الأربعاء.

يترقب السوق اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2012، إعلان الناتج المحلى الإجمالى الأسترالى (ربع سنوي) والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى الألمانى واجتماعات أوبك واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة فى أوبك والتغير فى التوظيف فى القطاع غير الزراعى الخاص فى الولايات المتحدة.

كما يترقب السوق إعلان مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى من ISM فى الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية وخطاب بوستيك عضو لجنة الفيدرالي، وهذه الأحداث تؤثر على توجهات المستثمرين.

سعر الذهب فى مصر اليوم لعيار 18 سجل 676 جنيها وعيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام وعيار 21 يبلغ 790 جنيها والجنيه الذهب 6320 جنيها.