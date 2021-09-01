شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 1-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليكرر التذبذب الجانبي قرب مستوى 1000.00, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم السلبي والمطلوب لتفعيل المسار الهابط والناتج عن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.

نود التذكير بالأهداف السلبية المتمركزة عند 970.00 وصولا للدعم الإضافي عند 949.00, أما في حال اختراق السعر للمقاومة الممتدة نحو 1040.00, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ويبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية قد تمتد نحو 1080.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1020.00 و 970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط