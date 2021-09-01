شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يستأنف الارتفاع-تحليل - 1-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر القهوة بتأكيد الاستمرارية الإيجابية نتيجة ثباته مؤخرا فوق الدعم المستقر عند 176.60 لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله لأهداف كبيرة بوصوله نحو 201.00.

نتوقع بتشكيل مستوى 188.30 للدعم الإضافي وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80, تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليحاول بذلك الوصول نحو القمة المستقرة عند 214.20 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 188.60 و 205.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد