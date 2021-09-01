شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 1-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات قرب الحاجز المستقر عند 130.05 ليزيد بذلك من فرص تحقيقه للاختراق واستئناف التصحيح الصاعد كما هو متوقع سابقا, تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء وبتشكيل مستوى 129.30 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تزيد من فرص تحقيق السعر للاختراق المطلوب ومن ثم ليحاول الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 130.45 و 130.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.50 و 130.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد