شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعياً عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 110.23 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.99، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.26، بينما حقق الأدنى له عند 109.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت ارتفاعاً 5.3% مقابل تراجع 7.8% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 52.4، ومقابل اتساع عند 53.0 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 640 ألف وظيفة مقابل 330 ألف وظيفة في تموز/يوليو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 61.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 63.4 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.5 مقابل 59.5 في تموز/بولبو.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 84.1 مقابل 85.7 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الاقتصاد بشكل شامل في حدث عبر الإنترنت.