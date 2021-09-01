شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1797 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1808، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1796، بينما حقق الأعلى له عند 1.1812.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 4.2% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.9 مقابل 59.0 في تموز/يوليو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى 60.1 مقابل 60.3 في تموز/يوليو، وقبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة وسط التوقعات بأن تعكس القراءة النهائية اتساعاً إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس عند 57.3 ومقابل 58.0 في تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لألمانيا أكبر دولة صناعية في منطقة اليورو والتي قد تؤكد على اتساع عند 62.7 مقابل 65.9 في تموز/يوليو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على اتساع عند 61.5 مقابل 62.8 في تموز/يوليو.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل لإيطاليا مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح انخفاضاً إلى 9.6% مقابل 9.7% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تراجعاً إلى 7.6% مقابل 7.7% في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان كلمة افتتاحية في ندوة افتراضية يستضيفها البنك المركزي الألماني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 640 ألف وظيفة مقابل 330 ألف وظيفة في تموز/يوليو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 61.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 63.4 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.5 مقابل 59.5 في تموز/بولبو.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 84.1 مقابل 85.7 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الاقتصاد بشكل شامل في حدث عبر الإنترنت.