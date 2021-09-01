الاقتصاد

استقرار أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+ بشأن الإمدادات

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لأوبك+ سيقرر خلاله كبار منتجي النفط، ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات، بينما تزداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا وتقيم المصافي الأمريكية الأضرار التي تعرضت لها جراء الإعصار أيدا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ورسيا وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر كانون الأول، فيما ذكرت مصادر أوبك+ أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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