شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+ بشأن الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لأوبك+ سيقرر خلاله كبار منتجي النفط، ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات، بينما تزداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا وتقيم المصافي الأمريكية الأضرار التي تعرضت لها جراء الإعصار أيدا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ورسيا وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر كانون الأول، فيما ذكرت مصادر أوبك+ أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021.