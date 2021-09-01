شكرا لقرائتكم خبر عن 405 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.. أهم المعلومات عن إنتاج حقول رشيد والبرلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطط الاستكشاف التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، تكامل العمل فى مناطق جديدة، وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار، تحقيقا لأهداف زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية، وفيما يلى أهم المعلومات عن إنتاج شركة رشيد للبترول والبرلس للغاز خلال العام 2020-2021، والتى كانت كالتالى.

1-إجمالى الإنتاج بلغ حوالى 405 ملايين قدم مكعب غاز طبيعى، بالإضافة إلى حوالى 9600 برميل متكثفات يومياً.

2-إعادة تقيم المكامن المتفرقة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة.

3- تقيم المكان عن طريق تعظيم اقتصاديات الآبار باستهداف تطبيق تكنولوجيا الحفر المتشعب لتقليل عدد الآبار وإكمال العديد من الخزانات.

4-إعادة معالجة للبيانات السيزمية للاستفادة منها فى تقييم الطبقات العميقة الاستكشافية ذات الضغوط ودرجات الحرارة العالية لوضع خطة حفر واستكشاف للمكامن المحتملة فى طبقات عصر الميوسين.