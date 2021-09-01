الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى، سعرا يتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، وكباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها.

وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

فى سياق متصل تختلف أسعار اللحوم من سوق إلى آخر حسب المنطقة السكنية وكذلك نوع قطعية اللحوم، حيث يطلب بعض المستهلكين قطعية معينة.

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