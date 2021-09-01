شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تبان في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت نقلص الاتساع إلي ما قيمته 51.6 مقابل 60.8 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.9% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى لتباطؤ النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت إلى لتسارع النمو إلى 9.2%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 65.8% مقابل 59.9% في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت ارتفاعاً 5.3% مقابل تراجع 7.8% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 52.4، ومقابل اتساع عند 53.0 في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا السبت انقضاء فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة عن كون دعم الاحتياطي الفيدرالي في حقبة الجائحة سيتم سحبه بحذر وبشكل تدريجي، موضحاً أنه قد تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تقليص مشتريات السندات هذا العام، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وسيسترشد ببيانات حول مخاطر الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها بالأمس في تمام 03:11 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 216.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,507,837 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 5.02 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.99% ليربح 19.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,980.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.27% ليربح هو الأخر 357.27 نقطة ويصل إلى المستوى 28,446.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.52% ليربح 72.89 نقطة ويصل إلى المستوى 4,878.50، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 29.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,573.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.61% ليربح 158.86 نقطة ويصل إلى المستوى 26,037.85 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 12.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,212.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.15% ليربح 19.80 نقطة ويصل إلى المستوى 13,238.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 21.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,513.70.