شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، ويقترب من اختبار المقاومة المذكورة الآن، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9120 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي