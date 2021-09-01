الاقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 01-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.7375، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7280 والأهم فوق 0.7225.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7375

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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