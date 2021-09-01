شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 71.20، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتمثل باختراق مستوى 72.75 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستوى 74.65.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى مسيطراً خلال الفترة القادمة بشرط التماسك فوق مستوى 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد