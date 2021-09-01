شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي مؤقت ليختبر الدعم المحوري 23.80، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 24.75، بينما يمثّل كسر 23.80 عامل سلبي سيعيد السعر إلى المسار الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد