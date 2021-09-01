شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية يوم أمس واقترب من الدعم المحوري 1797.00، لكن المتوسط المتحرك 50 تمكّن من حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، ليرتد صعوداً ويتجه نحو 1825.15، ليستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختراق المستوى الأخير لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1860.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1797.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد