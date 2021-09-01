شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لكسر مستوى 1.2600 لكنه يحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار تخطي مستوى 1.2665 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.2720 وتمتد إلى 1.2775.

نذكر بأن كسر 1.2660 سيوقف الارتفاع المتوقع ويجبر السعر على التحول إلى الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد