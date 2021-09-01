شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية ليصل إلى مقاومة القناة الهابطة التي تتواجد عند 110.30، ونرجّح تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 111.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 109.20 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف الثاني سيدفع السعر إلى 111.70 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.60 والمقاومة 110.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد