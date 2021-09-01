شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 من جديد، ويختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3870 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد