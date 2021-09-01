شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية بعد ملامسة مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وقد يرتكز على الدعم المحوري 1.1780 قبل استئناف الارتفاع من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة بثبات السعر فوق الدعم المذكور، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1888.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد