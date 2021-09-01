شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تعميق الصناعة الوطنية.. أبرزها إصدار أكثر من 5 آلاف رخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الحكومة على تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجى، وفيما يلي أبرز جهود دعم وتعميق الصناعة.

5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل.

منح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة

2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي مؤقت.

إجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية

إصدار 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري

إصدار 107 خطابات إفراج جمركي

إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالاراضي

وقالت وزيرة الصناعة نيفين جامع أن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الإستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.