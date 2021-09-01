شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في عشرة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7317 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7314، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7324، بينما حقق الأدنى له عند 0.7308.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت نقلص الاتساع إلي ما قيمته 51.6 مقابل 60.8 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.9% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى لتباطؤ النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت إلى لتسارع النمو إلى 9.2%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 65.8% مقابل 59.9% في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 640 ألف وظيفة مقابل 330 ألف وظيفة في تموز/يوليو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 61.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 63.4 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.5 مقابل 59.5 في تموز/بولبو.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 84.1 مقابل 85.7 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الاقتصاد بشكل شامل في حدث عبر الإنترنت.