شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الاسترالي يفوق التوقعات خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل نمو 1.9% والتي عذلت من نمو 1.8% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى لتباطؤ ونيرة النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تسارع وتيرة النمو إلى 9.6% مقابل 1.1% والتي عدلت من نمو 1.0% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت إلى لتسارع وتيرة النمو إلى 9.2%.