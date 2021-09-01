شكرا لقرائتكم خبر عن 317 مليون دولار استثمارات.. 5 معلومات عن معدلات إنتاج حقول بدر الدين للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت شواهد الاحتمالات البترولية بمنطقة الصحراء الغربية، تعطى دلائلا مبشرة فى وجود احتمالات بترولية وغازية جيدة لم تكتشف بعد، مع التطور المستمر لتقنيات وأعمال البحث والاستكشاف يتم التوصل لطبقات إنتاج أعمق لم يتم اكتشافها من قبل، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وفيما يلي أهم المعلومات عن إنتاج شركة بدر الدين للبترول خلال العام2020-2021، والتي كانت كالتالي:

-1 معدلات إنتاج الشركة بلغت 97 ألف برميل مكافئ يوميا.

-2 معدلات الإنتاج بلغت 349 مليون مكعب من الغاز و34.3 ألف برميل من الزيت والمتكثفات يوميا.

-3 بلغت الاستثمارات خلال العام حوالى 317 مليون دولار رأسمالية وتشغيلية.

-4 الشركة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج مع إعطاء الأولوية القصوى لمجالات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وسلامة الأصول وتوفير بيئة عمل آمنة.

-5 تنفيذ ثلاثة مشروعات من أجل الحفاظ على البيئة.