شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر تجزئة السلع الكمالية (TRLI) الصعود في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد المؤشر من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعدما نجح في التخلص من ضغطه السلبي ببداية تداولات هذا الأسبوع، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.19% بما يعادل 131.671 نقطة ويستقر عند أعلى مستوياته في شهرين على 11,153.02.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,922.37، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11,444.06.