شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيمانول (2001) الصعود في آخر جلساته، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.60% ليكسب السهم نحو 45 هللة ويستقر على سعر 27.78 ريال، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.07، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.55 ومستوى المقاومة 29.25.