شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على هذا الاتجاه الصاعد، ليرتفع السهم محققاً مكاسب بنسبة بلغت 0.59% ليكسب السهم نحو 25 هللة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.20، ليستهدف مستوى المقاومة 44.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.20 ومستوى المقاومة 44.00.