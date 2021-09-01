شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.79% ليخسر السهم نحو 25 هللة ليستقر على سعر 31.20 ريال.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.40 ومستوى المقاومة 33.00.