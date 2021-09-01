شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.82% ليكسب السهم نحو ريال ويغلق على سعر 123.00 ريال، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 120.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 128.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.60 ومستوى المقاومة 125.80.