شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأندلس (4320) بصورة حادة في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب قوية بنسبة بلغت 2.87% ليكسب نحو 62 هللة ويستقر على سعر 21.65 ريال، ويصاحب السهم في تلك الحركة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.26، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.26 ومستوى المقاومة 23.85.