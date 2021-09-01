شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت في طريقه لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض ريت (4330) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اكتساب السهم زخماً إيجابياً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعدما قضي السهم الفترة السابقة في محاولة للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب هذا الزخم الإيجابي ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% ليكسب السهم نحو 2 هللة ويستقر على سعر 10.24 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.42.