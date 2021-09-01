شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الصادرات (4140) في آخر جلساته، لينجح السهم بتداولاته الأخيرة في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 0.35% ليكسب السهم نحو 40 هللة ويستقر على سعر 115.00 ريال، ليواجه السهم الآن مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول التخلص من ضغطه السلبي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 111.80، ليستهدف مستوى المقاومة 126.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 111.80 ومستوى المقاومة 121.80.