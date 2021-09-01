شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الصقر للتأمين (8180) في آخر جلساته، وذلك على اثر إعادة اختباره لخط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي ما أدى به إلى الانخفاض بنسبة بلغت -0.58% ليخسر السهم نحو 10 هللة ويستقر على سعر 17.20 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.06، ليستهدف مستوى الدعم 15.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.22 ومستوى المقاومة 18.06.