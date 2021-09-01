شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 324 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يعزز امكانية ان يشهد السهم تراجعا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 280 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 318.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 326.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط