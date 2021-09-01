شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 783 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 760 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 777 فلس وبين مستوى المقاومة هو 787 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط