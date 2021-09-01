شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 267 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 262 فلس كمستوى اول ثم 255 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 262 فلس وبين مستوى المقاومة هو 270 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط