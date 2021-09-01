شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيلات (TAHSSILAT) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 23.30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 25 فلس، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 18 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 24.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط