شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 86.60 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 70 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 67.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط