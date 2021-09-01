شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم قوة ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 466 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية الدتاول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 485 فلس كمستوى اول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 445 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 457 وبين مستوى المقاومة هو 479 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد