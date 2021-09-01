شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 15.77 ريال وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 16.30ريال والذي يشكل الهدف السعري المشار اليه سابقا، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات قد تصل الى 15.50 ثم 14.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط