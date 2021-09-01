الاقتصاد

شركة زاد القابضة (ZHCD) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 01-09-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 15.77 ريال وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 16.30ريال والذي يشكل الهدف السعري المشار اليه سابقا، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات قد تصل الى 15.50 ثم 14.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.30 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا