شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 18.30 ريال مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 18.50 ريال كمستوى اول ثم 19 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 18.10 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.15 وبين مستوى المقاومة هو 18.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد