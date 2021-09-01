شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 538 فلس، مكون بذلك نموذج "Dark Cloud" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 525 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 530 فلس وبين مستوى المقاومة هو 540 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط