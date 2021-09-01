شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 229 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول ثم 212 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 227 فلس وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط