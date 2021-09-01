شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 7431 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال منذ بداية الاسبوع الماضي، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7350 ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,412 بينما مستوى المقاومة هو 7,471 نقطة