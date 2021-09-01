شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11092 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية قد تضغط على المؤشر لاعادة اختبار مستوى الدعم 10980 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,077 بينما مستوى المقاومة هو 11,109 نقطة