شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تعلن تأجيل عودة موظفيها للعمل من مكاتبها في أمريكا حتى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جوجل" – محرك البحث الإلكتروني التابع لـ"ألفابت" – عن قرار بتأجيل عودة موظفيها للعمل من مكاتب الشركة في الولايات المتحدة إلى العاشر من يناير/كانون الثاني القادم، وذلك بفعل المخاوف حيال سلالة متحور "دلتا" شديدة التفشي.



وصرح المدير التنفيذي للشركة "سوندار بتشاي" أن تأجيل موعدة عودة الموظفين سوف يوفر المزيد من المرونة والحماية لهم لا سيما مع تصاعد القلق من سلالة "دلتا".



ويعد قرار "جوجل" هو الثالث من نوعه حيث سبق وأن أجلت الشركة مرتين عودة موظفيها للعمل من المكاتب مرة حتى سبتمبر/أيلول والمرة الثاني ما أعلنه "بيتشاي" من تأجيل العودة حتى الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم مع اشتراط حصول الموظفين على اللقاحات المضادة للفيروس قبل العودة.



وتجدر الإشارة إلى أن شركات تكنولوجية أمريكية أبرزها "آبل" و"أمازون دوت كوم" قد أعلنت عن قرار بتأجيل عودة موظفيها للعمل من المكاتب بسبب سلالة "دلتا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 2893.9 دولار.