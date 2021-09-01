شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض متواضع أمس الثلاثاء، لكنها سجلت أداء قويا لشهر أغسطس الذي يعتبر تقليديا فترة هدوء لسوق الأسهم الأمريكية.

وبعد أن سجلت المؤشرات الثلاثة جميعها أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الثاني من الشهر، بما في ذلك أربعة إغلاقات قياسية في خمس جلسات للمؤشر ستاندر اند بورز 500، تأثرت المؤشرات القياسية الثلاثة بخسائر لأسهم التكنولوجيا في اليوم الأخير من أغسطس.

وبالنسبة للمؤشر إس اند بي 500 فإن هذا هو سابع شهر على التوالي من المكاسب.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 41.42 نقطة، أو 0.12 بالمائة، إلى 35358.42 نقطة في حين أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 الجلسة متراجعا 6.11 نقطة، أو 0.14 بالمائة، عند 4522.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 6.28 نقطة، أو 0.04 بالمائة، إلى 15259.61 نقطة.