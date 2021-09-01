شكرا لقرائتكم خبر عن 1.94 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يوليو الماضي بنسبة 0.6 % لتبلغ 1.945 تريليون ريال، مقابل 1.933 تريليون ريال في يونيو 2021.

وأظهرت النشرة الإحصائية أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 % ليسجل 1.874 تريليون ريال في يوليو 2021، مقارنة بـ 1864 تريليون ريال في يونيو الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في يوليو الماضي تضمن قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف بقيمة 1.859 تريليون ريال، مقابل 1.849 تريليون في يونيو 2021 مرتفعة بنسبة 0.5 %،، فيما بلغت حصة الكمبيالات المخصومة بالائتمان المصرفي نحو 15.157 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.2 % مقابل 15.120 مليار ريال في يونيو الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في يوليو الماضي 71.111 مليار ريال، مقابل 69.419 مليار ريال في يونيو، مرتفعة بنسبة 2.4 %.

ووفقا للنشرة الإحصائية لـ«ساما» فإن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.5 %، مسجلة في يوليو 2020 نحو 1.684 تريليون ريال، بينما ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في يوليو الماضي بنسبة 15.7 % مقارنة بالشهر ذاته من 2020، التي سجلت فيه 1.620 تريليون ريال.

وبحسب النشرة، فإن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.8 % في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، التي سجلت فيه 1.605 تريليون ريال، فيما انخفضت حصة الكمبيالات المخصومة بنسبة 1.7 %.

ولفتت النشرة إلى أن الاستثمارات في أوراق مالية خاصة ارتفعت بنسبة 10.9 %، في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، التي سجلت فيه 64.108 مليار ريال.